Amor Domínguez / Juan Plaza

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El tenso cara a cara entre Barbón y una vecina de Mieres: "Tenía que darte vergüenza cómo tenéis a los militares en Ceuta"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, se tuvo que enfrentar este lunes, tras la inauguración del cuartel de la Guardia Civil de Mieres, a un tenso momento. Una vecina, visiblemente indignada, se le encaró para exigirle que solucione la situación de Ceuta. El líder de la FSA, que también recibió el saludo cariñoso de otros vecinos que estaban por la zona, trató der responderle sosegadamente.

Mientras el Ministro del Interior atendía a los medios de comunicación, Barbón aprovechaba para abandonar el acto. Fuera ya del cuartel, una veintena de vecinos seguía el acto, algunos cantando "Marlaska dimisión". Sin embargo, una mujer interpeló directamente al presidente del Principado. El responsable regional trató de calmar los ánimos, pese a las constantes interrupciones que la vecina le hacía cuando intentaba hablar, como se ve en el vídeo que acompaña a esta información.