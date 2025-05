Podría decirse que esta octava entrega de 'Misión Imposible' lanza piedras contra su propio legado de no ser porque, en realidad, jamás se ha preocupado realmente por construir tal cosa. El motor de la saga, después de todo, nunca han sido nuestras conexiones emocionales con sus personajes -su héroe mismo, Ethan Hunt (Tom Cruise), es un agente secreto increíblemente bien entrenado, y ya-, ni un relato general cohesionado y resonante a nivel temático. Sin embargo, 'Sentencia final' se empeña en adjucarse tales cualidades al tiempo que racanea con el que siempre ha sido el ingrediente esencial de la serie: secuencias de acción asombrosas. Eso, claro, no significa que la película no incluya ese tipo de momentos de espectáculo. En concreto, incluye dos: una secuencia submarina sin diálogos de deslumbrante belleza coreográfica y una persecución aérea entre biplanos que hay que ver para creer, aunque lo cierto es que quien haya prestado cierta atención a la camapaña promocional de la película ya la tendrá más o menos vista.