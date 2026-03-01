Sara Fernández

Estos han sido todos los premiados en los Goya 2026

"Los domingos", la película de la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que causa un terremoto en su familia al anunciar que quiere ser monja, ganó este sábado el premio Goya a la mejor película del año, mientras la directora se ha convertido este sábado en la cuarta mujer en ganar el Premio Goya a la Mejor Dirección. Su filme se ha impuesto frente al resto de las candidatas: 'Sirat', de Óliver Laxe; 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi; 'La cena', de Manuel Gómez Pereira y 'Sorda', de Eva Libertad. Más información