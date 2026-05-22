Lucía Feijoo Viera

Rosalía: “Hay compositores excepcionales que nunca serán reconocidos por no ser blancos europeos de clase media”

Rosalía recibió este jueves en Londres el premio Ivor Novello a Compositora Internacional del Año, uno de los más prestigiosos de la industria, que la sitúa en lo más alto del olimpo musical, al mismo nivel de Paul McCartney, Elton John o Adele. La de Sant Esteve Sesrovires firmó así hoy un nuevo hito histórico, a sus 33 años, pues se trata de la primera artista española que añade este galardón a su palmarés, pero no la primera hispanohablante: Shakira fue reconocida con un Ivor Novello especial por su trayectoria en 2022.