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Sara Fernández

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Este es el detalle de George Clooney con los fotógrafos en el Festival de Cine de Venecia

George Clooney ha protagonizado la imagen más destacada del Festival de Cine de Venecia tras conquistar tanto a los seguidores como a la prensa congregada en el certamen. Durante su llegada a una alfombra roja multitudinaria y repleta de medios de comunicación, el actor estadounidense sorprendió a los presentes con un gesto espontáneo al decidir cambiar su rol habitual. En lugar de limitarse a posar ante las cámaras, el intérprete se pasó al lado de los reporteros gráficos y comenzó a tomar fotografías como si fuese uno más de ellos. La iniciativa fue recibida como un divertido guiño hacia el trabajo de los profesionales de la información, demostrando además una notable soltura con la cámara entre los aplausos y las sonrisas del público.