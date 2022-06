Todo el mundo tiene al menos un par de zapatos blancos en casa, las clásicas zapatillas de lona o cuero. Son un clásico atemporal que no puede faltar en el armario de cualquier persona. Pueden combinarse con cualquier tipo de look, ya sea casual, smart casual, para salir o incluso más chic. En los últimos tiempos se han convertido en un must-have de la moda adolescente, pero también quedan bien en un look más juvenil a los 50 o 60 años.