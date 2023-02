Si tienes hijos en edad escolar seguro que has tenido que lidiar en más de una ocasión con las odiosas manchas de rotulador en la ropa. Unas manchas que parece que no se van nunca, a pesar de lavar las prendas una y otra vez. Pero no todo está perdido, . Además, tienes tres opciones distintas, en función de lo que tengas en casa en ese momento.

La limpieza de la ropa es un proceso que consiste en eliminar las manchas y la suciedad de prendas de vestir y textiles. Hay diferentes métodos de limpieza, desde lavado a mano hasta la utilización de lavadoras y secadoras. Además, existen productos específicos como detergentes y suavizantes que ayudan a mejorar la eficacia de la limpieza. El lavado a mano es un método antiguo y efectivo para la limpieza de la ropa. Se recomienda para prendas delicadas que pueden dañarse con el uso de máquinas. Para lavar la ropa a mano, se sumerge en agua tibia y se frota suavemente con jabón o detergente. Luego, se enjuaga y se cuelga para secar.