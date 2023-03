La limpieza del hogar requiere tiempo, esfuerzo y energía cada día. Además del trabajo y los compromisos, también hay que pensar en ordenar y limpiar la casa, por no hablar de la colada. Seguro que tú también haces varias coladas a la semana y tu ropa no siempre sale tan limpia y perfumada como te gustaría. Al contrario, a menudo la colada no sale tan perfumada y suave como nos gustaría, e incluso acaba desprendiendo olores desagradables. O puede ocurrir que queden manchas feas en la ropa que no se pueden quitar. Pero todos estos problemas desaparecerán si utilizas este ingenioso truco. Sólo necesitas un cepillo de dientes viejo y todo cambiará. ¿Tienes curiosidad por saber cómo?