Cuando la lavadora ha terminado de lavar, ¿es mejor dejar la puerta abierta o cerrarla? La respuesta no es obvia y las consecuencias no son insignificantes.

Los electrodomésticos han sido un invento que ha mejorado y revolucionado enormemente nuestras vidas. Para todos nosotros hoy en día sería impensable vivir sin frigorífico, aire acondicionado y lavavajillas. Sin duda, de todos los electrodomésticos que tenemos en casa, del que nadie podría prescindir es de la lavadora.

Los electrodomésticos deben utilizarse con cuidado y someterse a un mantenimiento y unas revisiones periódicas para preservar su vida útil y garantizar un uso óptimo. Además, no hay que olvidar que los electrodomésticos consumen electricidad. Por tanto, su uso adecuado también nos permite no derrochar energía y, así, tener facturas más bajas. Como ya se ha mencionado, los frigoríficos & C. deben utilizarse con cuidado y conocimiento. A veces, sin embargo, hacemos gestos triviales que, aunque sea inconscientemente, pueden hacer mucho daño a nuestros aparatos. En este artículo examinaremos precisamente un hábito erróneo que casi todos hacemos con la lavadora.