La fregona es un clásico con acento español. Inventada por el ingeniero aeronáutico español Manuel Jalón Corominas en 1956, el origen se inspiró en un producto "made in USA". La idea surgió después de observar en Estados Unidos cómo los militares usaban una especie de mopa con un cubo de agua que facilitaba la limpieza de los hangares sin tener que arrodillarse. Manuel Jalón mejoró esta idea al desarrollar un sistema con un cubo y un escurridor, lo que permitió a las personas limpiar los suelos sin tener que agacharse ni ensuciarse las manos. Su invento revolucionó la limpieza del hogar y se extendió rápidamente por todo el mundo. La fregona clásica era un modelo de hilos y tuvieron que pasar años hasta que llegó su evolución. Una fregona de flecos que alumbraron Jordi Vila y Ramón Costa, los inventores de la fregona Vileda. Y es el primero el que acaba de anunciar su nuevo invento. Se trata de un cubo para fregona que tiene siempre el agua limpia. Basta pensarlo un poco: al fregar siempre se usa el mismo agua, que si hay poca suciedad en el suelo no se "contamina" demasiado, pero si la suciedad es mayor o no se cambia el agua se termina fregando casi con barro. Eso llamó la atención de Vila en un viaje a Rusia.