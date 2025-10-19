Adiós a las mamparas: las duchas italianas son la nueva tendencia (y son más fáciles de limpiar)

¿Estás pensando en remodelar tu baño? Si es así, debes conocer las duchas italianas. Es la última tendencia en decoración y no sólo aporta ese toque de modernidad al baño sino que es más fácil de limpiar que una mampara y permite aprovechar mejor todo el espacio del baño.

Una ducha italiana es aquella que nace a ras de suelo con un diseño abierto que se separa del resto del baño con un cristal. Esto crea una transición fluida desde el resto del baño.

Este tipo de duchas, además de estar en tendencia, son perfectas para personas con movilidad reducida. La convierte en una versión muy accesible porque no tiene escalones ni bordillo para acceder a ella.

Limpiar los cristales de la ducha

Este tipo de duchas italianas son más fáciles de limpiar que las mamparas porque no tiene recovecos; se trata de una sola pieza de cristal. A la hora de limpiarlo, hay que tener en cuenta la cal, al igual que ocurre con las mamparas.

Los aceites esenciales son productos muy utilizados en limpieza por su potente efecto para desprender buen olor. Apenas unas pocas gotas del líquido son efectivas para dejar un aroma a limpio en todo el hogar. En este caso, el aceite esencial de enebro es lo mejor para dejar la mampara reluciente y como nueva. Un truco en el que se necesitan pocos productos y que se pone en práctica en pocos minutos.

Lo primero que hay que hacer es llenar un recipiente mediano con agua caliente. Posteriormente, se le añade vinagre blanco de limpieza y tres o cuatro gotas del aceite esencial de enebro. Una vez introducidos todos los elementos, se revuelve la mezcla y se deja reposar un par de minutos para que se asiente y se integren todos los productos. Una vez resuelto, hay que echar el líquido en un recipiente pulverizador.