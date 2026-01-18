María González Falcó

No es Zara Home, es Primark: el sillón con almacenaje por 30 euros para que un salón pequeño parezca de revista

Elegante, acogedor y sofisticado. El estilo bouclé, que tanto se lleva ahora en docoración, viene pisando fuerte y su presencia es evidente en las principales tiendas de decoración. Primark, pese a que su principal línea de negocio en la moda, también tiene una línea de mobiliario y decoración. Y se ha sumado al bouclé. O dicho en castellano: a los muebles con acabado de borreguillo. Más información