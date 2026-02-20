Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con las láminas con las que podrás cambiar el aspecto de tu cocina por muy poco dinero

Si quieres cambiar el aspecto de tu cocina sin gastar mucho dinero, no te puedes perder esta oportunidad que te ofrece Action, unas láminas que, sin obras, revolucionarán tu cocina. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerte con ellas.

Se trata de unas baldosas de cerámica para paredes que son ideales para cocinas, tableros de mesa y salas de estar y con un diseño atemporal.

Baldosas de cerámica. / Action

Con estas baldosas de cerámica blancas darás a tu cocina o aseo un aspecto limpio y moderno en un abrir y cerrar de ojos. Fácil de combinar con cualquier estilo y fácil de limpiar.

Precio por unidad

Cada unidad tiene una medida de 28,8x29,3 centímetros y cuesta 2,99 euros.