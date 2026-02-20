Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con las láminas con las que podrás cambiar el aspecto de tu cocina por muy poco dinero
Una alternativa a hacer obras en casa
Si quieres cambiar el aspecto de tu cocina sin gastar mucho dinero, no te puedes perder esta oportunidad que te ofrece Action, unas láminas que, sin obras, revolucionarán tu cocina. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerte con ellas.
Se trata de unas baldosas de cerámica para paredes que son ideales para cocinas, tableros de mesa y salas de estar y con un diseño atemporal.
Con estas baldosas de cerámica blancas darás a tu cocina o aseo un aspecto limpio y moderno en un abrir y cerrar de ojos. Fácil de combinar con cualquier estilo y fácil de limpiar.
Precio por unidad
Cada unidad tiene una medida de 28,8x29,3 centímetros y cuesta 2,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de hogar más lujosa a precios bajos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el maletín de herramientas completo que tira su precio: se espera que se agote en poco tiempo
- La cafetería de especialidad de Oviedo que se ha colado entre las mejores de España por cuidar 'grano a grano' del producto
- Los ganaderos, en pie de guerra: 'Si los lobos comen a la puerta de casa nos tendremos que defender
- Fallece un hombre de 62 años en plena calle en Gijón
- Despeña su coche desde un alto de Valdés para cobrar el seguro, pero le pilla la Guardia Civil
- Así quiere levantar Costco su gigante de Siero: prefiere un edificio 'completamente metálico', con materiales reciclados y sistemas de gestión energética inteligentes
- Caminan a cuatro patas, ladran y maúllan y se sienten en parte animales... los 'therian', la última moda viral juvenil que llega a Gijón