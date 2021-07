Así es Sira Martínez, la hija amazona de Luis Enrique

Sira Martínez Cullell, la hija del entrenador y ex futbolista Luis Enrique y de la economista Elena Cullell, es la campeona de España de saltos en la categoría de jóvenes jinetes. Estos días está en Gijón, una ciudad a la que le encanta volver cada verano. "Vamos a estar aquí un mes la experiencia del año pasado fue muy buena, aquí me siento como en casa y mi familia puede venir a verme que es lo que más ilusión les hace", ha explicado en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. La joven de 20 años destaca la afición a la hípica que hay en la villa de Jovellanos. "Empecé a montar con cinco años pero hasta los once no me compraron mi primer pony. Mi padre pensaba que era un capricho y que no me iba a gustar tanto como me gusta ahora".