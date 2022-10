El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado molesto tras el empate de su equipo ante el Girona y, aunque no suele hablar del arbitraje, en esta ocasión ha roto esa regla no escrita. "No me gusta hablar de esto. La primera situación es clara, no es penalti porque le da en el pecho, no ha tocado el balón con la mano, se lo han inventando. La segunda situación es diferente, se puede pitar. Lo que me sorprende es que ha llegado en un momento importante del partido, estaba encarrilado, aunque nos costó mucho. Tras esta situación, tenemos dos puntos menos en la tabla", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al encuentro.