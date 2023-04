Carlos Alcaraz no se siente más favorito en el torneo Conde Godó por la ausencia de Rafa Nadal y el ruso Daniil Medvedev. " Es una pena no tener aquí a Rafa...La falta de grandes jugadores no hace que me sienta más favorito que nadie. Todos los jugadores que están en el cuadro pueden ganarme", ha dicho. Asimismo, el tenista murciano ha asegurado que se siente "más maduro y con más capacidad de leer en pista" que el año pasado.