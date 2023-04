El Real Madrid se impuso anoche con contundencia (0-2) al Cádiz. Tras el encuentro, Carlo Ancelotti aseguró que la actitud de los jugadores en el campo había sido "espectacular" y destacó el juego de Karim Benzemá. "El equipo tiene energía. Un jugador de 35 años ha jugado un partido fantástico miércoles por la noche y en tres días otro partido fantástico. Karim está fresco y es la señal de que el equipo está bien. Le he dicho: te meto y cuando te canses, te quito, pero estaba bien hasta el final. Estaba triste porque no ha marcado...pero ha sido placer verlo y me costaba quitarlo porque quería disfrutar de su calidad en el campo", explicó. Por su parte, el entrenador del Cádiz reconoció como "justo" el resultado del duelo. "Nos hemos encontrado con un Madrid superlativo que venía con ganas de reivindicarse", subrayó.