Monchi se ha despedido hoy del Sevilla, por segunda vez como director deportivo, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, posando con las dos últimas copas de Europa League conquistadas en el club. El ya exdirector deportivo nervionense firmó su desvinculación para ir al Aston Villa, donde comienza una nueva aventura, acompañado de Unai Emery. Pero Monchi ha dejado claro en su despedida que este adiós es “una pesadilla” para él. "Sigo pensando que esto es una pesadilla, que no es real, que no me estoy yendo del Sevilla, pero desgraciadamente es una realidad. Quiero defender tres cosas: yo no me he querido ir del Sevilla; me voy por respeto al Sevilla; no me voy por dinero", sentenció.