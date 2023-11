El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha hablado durante la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia, sobre la situación de Arda Guler, que sigue sin debutar con el equipo tras encadenar varias lesiones."Desafortundamente ha pasado esto antes del partido contra el Braga. Le sigue molestando, no es una cosa seria... obviamente está deprimido porque quiere jugar. Es un paso atrás, pero no es una recaída. Tenemos todo el parón para recuperarlo lo mejor posible. Es comprensible su tristeza y su enfado. Le damos todo el cariño del mundo... y nosotros no tenemos prisa. Su futuro está aquí y tiene un talento extraordinario".