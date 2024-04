Data

“Es uno de los días más especiales de mi vida”. Entre las miles de personas que presenciaron el paso de la gabarra 40 años después, se encontraba un joven llanisco que vivió la celebración de manera especial. Julen Álvarez ya estuvo en San Mamés el día de la final, festejando con toda la afición del Athletic el título de Copa del Rey, pero lo de ayer tardará una vida entera en olvidarlo. “Mi padre siempre fue del Athletic y me lo inculcó desde pequeño”, explica Álvarez, cuyo nombre ya le delata. “Me llamó Julen por Julen Guerrero (leyenda del Athletic). A mi padre le gustaba mucho como jugador y como nombre, y me lo puso”, comenta el llanisco. Aunque está en silla de ruedas eso no le impide disfrutar de una celebración histórica. Y es que, cuando Julen tenía 17 años, su vida dio un giro de 180 grados. Un día antes de nochevieja, mientras llevaba unas entradas a un amigo en moto, sufrió un accidente de moto. “No me acuerdo de nada de lo que pasó. No perdí la consciencia en ningún momento, pero es como si el cerebro hubiese olvidado todo eso”, explica Álvarez. Tras cuatro meses en el hospital, donde cumplió la mayoría de edad, tocó asumir su nueva realidad. “Tarde un tiempo en afrontar la situación, porque al estar tan medicado no me enteraba de nada. Lo primero que le dije al médico fue que me dijese que tenía que hacer para salir de ahí. Ahí fue cuando me enteré que debía aprender a salir y entrar al baño, a subir a la cama, a entrar en un coche… Me puse enseguida a trabajar”, apunta.