Pasaban cinco minutos de las doce de la mañana cuando el autobús del Real Avilés hacia entrada en plaza de España. Los jugadores, algunos con gafas de sol, la camiseta de la celebración de anoche y con la voz rota de lo que se presumía había sido un gran festejo, hicieron entrada en el Ayuntamiento repartiendo abrazos a partes iguales a la Alcaldesa, Mariví Monteserin, y al concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. De fondo, en la plaza se escuchaba, entre los gritos de la afición, el ' We are the champions". Porque la ciudad de Avilés se siente campeona y orgullosa del ascenso de su equipo a Primera Federación.

Se cantó tambien el himno del Avilés durante la espera, que se hizo larga para quienes esperaban en El Parche. Pero por fin llegaron y las bufandas giraban como locas para recibir a los jugadores que han hecho posible el sueño de ver al equipo en primera. Ya en dentro del Ayuntamiento, el primero en tomar la palabra en la recepción municipal fue el capitán Natalio quien llamó a sus compañeros a "estar entre los grandes de Asturias, porque Aviles es una ciudad impresionante".