El Torneo BDO Tenis-Playa de Luanco es un orgullo para los luanquinos, sobre todo para los que se dedican durante meses, sin ningún beneficio económico, a planear cada detalle para que, en esta ocasión, desde ayer 4 de agosto hasta el día 7, la playa de La Ribera luzca para tenistas y espectadores. El evento es único en el mundo por disputarse sobre la arena durante la bajamar, y es este el momento en el que el equipo de pista de José Antonio Ruiz se pone manos a la obra: empuñan rastrillos, instalan carteles, pintan la pista y "por último, colocamos la red", explica el encargado de la pista. "Llevo casi 30 años y lo hago por mi pueblo, porque la gente responde, hay aceptación", afirma, aunque la aceptación ha crecido tanto que calculan que el 30% del aforo son locales y el 70% turistas, "que comen y, muchos también, duermen en el pueblo".