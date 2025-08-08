El Tenis Playa de Luanco 2025 vivió anoche una de sus finales más brillantes. Richard Gasquet y Dominic Thiem, dos de las mejores raquetas del tenis mundial en la última década, ofrecieron un espectáculo de alto nivel sobre la arena de La Ribera que acabó con victoria del francés.

Gasquet llegaba con la espina clavada de su derrota en semifinales en 2023 ante Miguel Avendaño y no falló ante un Thiem debutante en el torneo. Desde el inicio, el austriaco entró frío en el partido y lo pagó caro: cedió su primer servicio en blanco y el francés no desaprovechó la ventaja. Dominó con su revés, defendió dos bolas de rotura con potentes derechas y cerró el primer set en 41 minutos.