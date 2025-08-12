Javi Rozada ya es historia del Avilés. El técnico ovetense se despidió esta mañana de la que hasta ahora era su plantilla y el conjunto avilesino ya ha hecho oficial su salida, junto a la de su segundo entrenador, Miguel Méndez. Rozada fue madrugador y antes de las 9:30 -una hora antes del inicio del entrenamiento- ya se encontraba en el Suárez Puerta, donde el primer equipo trabajó en el gimnasio.

La dirección deportiva comunicó en el día de ayer la decisión al técnico y ya trabaja en buscar un sustituto a escasas semanas del inicio de la competición. Geni, el entrenador del filial, será el encargado de dirigir al equipo hasta la contratación de un nuevo entrenador. De hecho, ya estuvo al mando de la sesión de esta mañana en La Toba.