Tras leer un emotivo comunicado en el que agradeció a Diego Baeza y Lalo Rergis por la oportunidad de entrenar al Avilés, Javi Rozada explicó las razones de su salida del Avilés. También dio las gracias a sus futbolistas y cuerpo técnico. Y, en especial, a la afición del Avilés que disfrutó con el ovetense del ascenso a Primera Federación. “Sobre todo dar la gracia a la gente de Avilées, que me ofreció su apoyo en los momentos difíciles, que también los hubo, y ojalá se hayan sentido recompensados con mi trabajo”.