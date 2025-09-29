Europa Press

El litoral de Valencia, norte de Castellón y sur de Tarragona en riesgo extremo por lluvia

El litoral de Valencia, sur de Tarragona y norte de Castellón continúan en riesgo extremo por lluvia que podría alcanzar los 180 l/m2. Las zonas donde se prevé una mayor acumulación de lluvias es en el litoral de Castellón y el de Tarragona donde podría concentrarse hasta 180 l/m2 en tres o cuatro horas, según la Agencia Estatal de Meterorología (Aemet), que ha ampliado la duración del aviso hasta las 12.00 horas debido a la intensidad de las precipitaciones. (Fuente: Europa Press / X)