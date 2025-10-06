VÍDEO: María Rendueles, Amor Domínguez/ FOTO: Ángel González

La Escuela Deportiva Wolves-Born To Run crece con fuerza en su segundo año y reúne a 180 jóvenes atletas

El Club de Atletismo y Montaña Wolves–Born To Run presentó oficialmente su Escuela Deportiva, que este curso alcanza su segundo año de actividad y cuenta ya con 180 niños y niñas de entre 4 y 18 años. “Estamos muy contentos con la evolución del proyecto”, destaca Nacho Lacarra, presidente del club, que subraya el crecimiento sostenido de una iniciativa que combina el atletismo tradicional con las pruebas de montaña.