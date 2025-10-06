Ana M. Serrano / Amor Domínguez

¡El Puerto Vega consigue el premio y habrá un derbi! Estos son los rivales de los seis equipos asturianos en la Copa del Rey

Este mediodía se ha celebrado el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y los seis equipos asturianos ya conocen a sus rivales. El Puerto Vega, de Primera Asturfútbol, vivirá el partido más especial de su historia al recibir al Celta de Vigo, equipo que disputa competiciones europeas este curso. El Oviedo se medirá al Ourense CF, de Primera Federación, mientras que el Caudal Deportivo recibirá al Sporting de Gijón en Mieres. El Langreo, sin suerte, se enfrentará al Racing de Ferrol y el Avilés viajará hasta Ávila.