Así fue la polémica jugada que provocó las expulsiones en el Europa de Nava-Vallobín de Primera Asturfútbol

El Europa de Nava-Vallobín no tuvo goles, pero sí muchas tarjetas. 14 amarillas y 7 rojas. El partido, pertenenciente a Primera Asturfútbol, fue disputado, bronco por momentos, pero, según coinciden las versiones que llegan de los dos equipos e incluso del colegiado, en ningún momento violento. A pesar de todo, el árbitro, Juan De la Rosa Velasco, de la delegación de Gijón, tuvo que recurrir a las tarjetas para poner orden ante las airadas protestas, que en el final del encuentro procedieron del conjunto ovetense.