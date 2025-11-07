Lucía Feijoo Viera

La reacción viral de Javier Milei al conocer a Rafa Nadal

Rafa Nadal fue esta madrugada uno de los grandes protagonistas del America Business Forum (ABF), un foro que reúne entre el 5 y el 6 de noviembre en Miami a líderes políticos, empresariales y deportistas como Leo Messi. El balear fue uno de los invitados al evento donde repasó su carrera como tenista profesional y analizó a los que fueran sus rivales durante su trayectoria. Además, tuvo la ocasión de saludar al reelegido presidente de Argentina, Javier Milei, quien protagonizó una de las escenas del día. Más información