Europa Press

¡España estará en el Palacio de los Deportes de Oviedo!: la selección absoluta masculina juega por primera en la historia en la capital del Principado

La selección que dirige Chus Mateo jugará su primer partido de clasificación para el Mundial este próximo jueves frente a Dinamarca y el domingo ante Georgia. La llegada a Oviedo pertenece a la segunda ventana, que se disputará entre finales de febrero y principios marzo del próximo año, y que traerá el doble duelo ante Ucrania. Primero como visitante el viernes 27 de febrero y después como local en el regreso del equipo nacional al Principado de Asturias diez años después del último encuentro disputado en Gijón. Más información