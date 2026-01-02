La polémica en la recta final de la San Silvestre de Oviedo, explicada por los protagonistas: "Me trataron de loco"
La multitudinaria San Silvestre de Oviedo, en la que más de 6.000 atletas despidieron el año, tuvo un desenlace tan emocionante como polémico. Alejandro Onís, del Oriente Atletismo, repitió en lo más alto del podio por segundo año consecutivo después de que Jaime Bueno, del Universidad de Oviedo, chocase con un miembro de la organización a escasos metros de la línea de meta. Un choque percibido de distinta forma por las partes implicadas. Más información