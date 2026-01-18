VIDEO: LG Media Sport / FOTO: Tino Álvarez

VIDEO: Los mejores momentos de Benjamín Noval y Martín Fernández en la Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm

Benjamín Noval (Nesta MMR) fue cuarto en la prueba junior de la Copa del Mundo de Benidorm, siendo uno los grandes protagonistas en una prueba en la que fue de menos a más y en la que acabó rozando el podio. Su compañero de equipo, el asturiano Martín Fernández, también estuvo en cabeza en esta prestigiosa competición, acabando en decimosexta posición. En la prueba élite se impuso el mejor de la historia en ciclocross, el neerlandés Van der Poel, con un gran podio de Felipe Orts, que fue tercero, y una actuación fantástica del asturiano Mario Junquera (Unicaja Gijón), que acabó en vigésimo cuarta plaza. En este vídeo podrás ver algunos de los mejores momentos de Noval y Martín Fernández en la prueba junior. Más información