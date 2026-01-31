TikTok

El homenaje viral de Carlos Alcaraz a Fernando Alonso tras su victoria épica en el Open de Australia

El tenista murciano sigue haciendo historia con su victoria a Alexandre Zverev en Melbourne y se acordó del piloto asturiano en su celebración por el pase a la final del primer Grand Slam del año. Victoria épica de Carlos Alcaraz en las semifinales del Open de Australia 2026 donde ha logrado remontar un partido agónico ante Alexander Zverev que ha durado 5 horas y 27 minutos. El murciano lo ha celebrado por todo lo alto, imitando incluso a otra leyenda del deporte español, nada más y nada menos que Fernando Alonso. Así lo ha confirmado más tarde en redes sociales, con la publicación de ambas celebraciones una junto a la otra. "Ha sido uno de los partidos de una mayor demanda física de mi corta carrera", declaraba el número uno del ranking ATP. El de El Palmar sufrió calambres y hasta vómitos durante el transcurso del partido y al finalizar afirmaba que "ahora mismo solo piensa en recuperarse para la final".