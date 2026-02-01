A.D.

La aplaudida reacción de Fernando Alonso al histórico triunfo de Alcaraz en el Open de Australia: "Salvaje"

Tras pasar a la final del Open de Australia Alcaraz imitó el festejo más icónico del bicampeón mundial de F1 en sus años en Renault y la imagen, que dio la vuelta al mundo, le llegó al propio Alonso, que no dudó en responder al tenista de El Palmar repostando una storie de Instagram que habían subido (conjuntamente) la cuenta oficial de la F1 y del Open de Australia. «¡Alcaraz, Alcaraz! ¡Alcaraz, te quiero!», escribió el piloto ovetense para devolverle el guiño que le había hecho el número uno del mundo tras pasar a la final del torneo que se disputa en Melbourne Park.