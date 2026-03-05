David Fernández Vivero, Manuel Fernández Sanjurjo y Eduardo Iglesias Gutiérrez

Un estudio de la Universidad de Oviedo identifica un biomarcador clave para entender el entrenamiento en medallistas olímpicos

Investigadores de la Universidad de Oviedo han identificado en la sangre un microRNA que actúa como indicador de la adaptación del organismo al entrenamiento en deportistas olímpicos. El estudio, realizado durante un año olímpico, demuestra el potencial de estos biomarcadores para mejorar el seguimiento del alto rendimiento. El trabajo, publicado en Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, ha sido liderado por el grupo de investigación Intervenciones Traslacionales para la Salud de la Universidad de Oviedo, adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), en colaboración con la Universidad de Birmingham y la Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias.