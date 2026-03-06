Sara Fernández

Trump recibe a Messi en la Casa Blanca: "Creo que es mejor que Pelé"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi como campeón de la Major League Soccer y afirmó que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar con el Cosmos de Nueva York en la década de los 70.