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Luis de la Fuente: “Si alguien tiene la tentación de pitar a Joan, que la deje en su casa”

Luis de la Fuente: “Si alguien tiene la tentación de pitar a Joan, que la deje en su casa”

Atlas News

Luis de la Fuente: “Si alguien tiene la tentación de pitar a Joan, que la deje en su casa”

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La expedición de la selección española de fútbol masculino ha llegado en la tarde de este lunes a su hotel de concentración en Barcelona. El combinado dirigido por Luis de la Fuente disputa mañana por la noche un nuevo encuentro amistoso frente a Egipto en el RCDE Stadium. “Nos estamos jugando el primer puesto del ranking mundial”, ha reiterado el seleccionador nacional en rueda de prensa. Más información

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