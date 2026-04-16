VÍDEO: María Rendueles / FOTO: Roberto Menéndez

Así será la Vuelta a Asturias 2026: Oviedo refuerza su protagonismo en una edición con televisión y cuatro etapas, un auténtico "vueltón"

La 68.ª edición de la Vuelta a Asturias ya está en marcha. El centro comercial Los Prados acogió esta tarde la presentación oficial de la vuelta asturiana, que se disputará del 23 al 26 de abril con cuatro etapas y con el regreso de la prueba a la televisión. Antes del acto institucional tuvo lugar la inauguración oficial de la exposición histórica de la carrera, instalada en la planta baja del centro comercial, un recorrido visual por la historia de una cita que forma parte del patrimonio deportivo asturiano. Más información