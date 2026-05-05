Mara Villamuza

La "sincro" asturiana se eleva, los tres clubes asturianos incrementan un 50 por ciento sus fichas desde la pandemia: "Es una familia"

No falla. Cada vez que los nadadores españoles logran éxitos en campeonatos del Mundo o Juegos Olímpicos, los clubes asturianos de natación artística, la sincro de toda la vida, viven una riada de incorporaciones. La modalidad vive una época dorada a la estela de las medallas de Iris Tió o Dennis González. LA NUEVA ESPAÑA ahonda en su impacto en la región, que ha vivido en el reciente Campeonato de España de Tenerife sus mejores resultados, con un octavo puesto de la solista senior Eva Esperanza Fernández y un quinto puesto por clubes del Sincroviedo. Las otras dos entidades de la región, el Pedro Menéndez de Avilés y el Sincroastur, que baila entre Gijón y Oviedo, también crecen en cantidad y calidad.