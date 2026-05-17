A. Lorca

Un Alimerka Oviedo venido arriba vuelve a ganar en San Sebastián y está a una victoria de avanzar en el play-off de ascenso (75-83)

El equipo asturiano cuaja otra gran actuación en el Josean Gasca y puede finiquitar la eliminatoria el viernes en el Palacio de los Deportes, donde en caso de perder tendrá otra oportunidad el domingo (17:00 horas). Gran partido, con emoción hasta el final, pero que los de Oviedo dominaron desde el principio, siempre por delante el marcador.

El Alimerka Oviedo está de dulce y da la sensación de que nada le puede salir mal en estos momentos. El equipo de Javi Rodríguez volvió a ganar este domingo en el polideportivo Josean Gasca de San Sebastián, donde ya se impuso el viernes al Gipuzkoa Basket por 79-93, y está a una sola victoria de pasar la eliminatoria de cuartos de final del play-off de ascenso a la ACB y plantarse en la Final a 4 en la que se decidirá, en una semifinal y una final a partido único, la segunda plaza en la máxima categoría. La primera fue para el Obradoiro como campeón de Primera FEB.