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Calentamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto para su segundo partido en San Sebastián

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A. Lorca

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A. Lorca

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El OCB ganó el viernes pasado por 79-93 al Gipuzkoa Basket en el Josean Gasca de San Sebastián y tratará de sumar hoy la segunda victoria antes de que la eliminatoria se traslade a Oviedo, al Palacio de los Deportes. El que logre ganar tres partidos se clasificará para la Final a 4, en la que el ganador de la semifinal y la final, a partido único, habrá logrado el ascenso a la máxima categoría

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