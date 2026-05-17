A. Lorca

Calentamiento del Alimerka Oviedo Baloncesto para su segundo partido en San Sebastián

El OCB ganó el viernes pasado por 79-93 al Gipuzkoa Basket en el Josean Gasca de San Sebastián y tratará de sumar hoy la segunda victoria antes de que la eliminatoria se traslade a Oviedo, al Palacio de los Deportes. El que logre ganar tres partidos se clasificará para la Final a 4, en la que el ganador de la semifinal y la final, a partido único, habrá logrado el ascenso a la máxima categoría