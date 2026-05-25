Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin
Tres asturianos "convocados" por la selección en el anuncio de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

Tres asturianos "convocados" por la selección en el anuncio de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

Europa Press

Tres asturianos "convocados" por la selección en el anuncio de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

Cuando Luis de la Fuente empezó a desgranar la lista de convocados para el Mundial, media España estaba pendiente de una pantalla. Pero esta vez no era el seleccionador quien pronunciaba los nombres. Cocineros, ganaderos, científicos, mineros y trabajadores de distintos rincones del país fueron poniendo voz a la convocatoria en un vídeo que terminó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos de la presentación. Y entre todos ellos, tres asturianos se colaron en la lista más viral del día. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents