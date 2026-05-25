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Tres asturianos "convocados" por la selección en el anuncio de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial

Cuando Luis de la Fuente empezó a desgranar la lista de convocados para el Mundial, media España estaba pendiente de una pantalla. Pero esta vez no era el seleccionador quien pronunciaba los nombres. Cocineros, ganaderos, científicos, mineros y trabajadores de distintos rincones del país fueron poniendo voz a la convocatoria en un vídeo que terminó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos de la presentación. Y entre todos ellos, tres asturianos se colaron en la lista más viral del día. Más información