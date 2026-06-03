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¿Por qué Messi es el mejor deportista masculino de todos los tiempos?

El futbolista Lionel Messi y su equipo Inter Miami han causado furor entre los fans este viernes a su llegada al hotel de concentración en Lima, en Perú, donde tienen previsto jugar un partido amistoso contra el Club Alianza Lima. Cientos de seguidores se han agolpado a las puertas del InterContinental Hotel de la capital peruana para ver de cerca al astro argentino. Muchos jóvenes, emocionados, aseguran que Messi es su ídolo desde hace años y que coleccionan todo tipo de artículos suyos. El partido en Lima forma parte de un tour de cuatro encuentros de Inter Miami, con paradas en Colombia, Ecuador y Puerto Rico.