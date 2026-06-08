A.D. / Europa Press

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Elecciones del Real Madrid: Florentino gana las elecciones, pero pierde el referéndum

Cuando uno preguntaba a pie de urna este domingo en Valdebebas, había muchos socios que votaban a Riquelme con la siguiente argumentación: “Quiero que gane Florentino, pero voto a Riquelme para que el resultado final sea lo suficientemente apretado como para que el presidente sepa que los socios no queremos abrir el club a una inversión extranjera”. Se podría decir, por tanto, que Pérez ha ganado las elecciones, pero ha perdido el referéndum porque para sacar adelante la reforma societaria necesita el respaldo de dos tercios de los votos de la asamblea. Y con un tercio de votos en contra ya sabe que ese apoyo es casi imposible de conseguir. Más información