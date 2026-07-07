Lucía Feijoo Viera

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De la Fuente: "A Merino hubiera ido a su casa a recogerle en brazos"

Luis de la Fuente se mostró “muy feliz” tras el triunfo ante Portugal y puso en valor la aportación de Mikel Merino, a quien definió como un futbolista “grandioso, fantástico, excepcional” y “de los mejores del mundo” en su posición. El seleccionador español explicó que su afecto por los jugadores de esta generación es conocido y fue más allá al recordar que ya había bromeado con la idea de ir a recoger a Merino “en brazos” a su casa. Más allá del protagonismo del mediocampista, De la Fuente quiso destacar la importancia de los futbolistas que entran desde el banquillo. Según señaló, su impacto fue determinante no solo en este partido, sino también en la Eurocopa, lo que a su juicio refleja el gran ambiente, la sintonía y la profesionalidad de los 26 internacionales. La victoria ante Portugal deja así una lectura clara para el seleccionador: el éxito del equipo no se explica solo por el once inicial, sino por la respuesta colectiva de toda la plantilla en los momentos decisivos. Más información