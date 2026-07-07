A.D.

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Así se vivió en Asturias el triunfo ante la selección de Portugal

Si Asturias tenía más colores que el rojo en la tarde-noche de ayer animando a España en su victoria sobre Portugal era porque el éxito de la camiseta blanca de la selección ha sido tan grande que difumina un poco el rojo habitual. La hora, las nueve de la noche, el momento en el que más apetece estar en la calle tras una tarde de mucho calor, ayudó aún más a que la gente saliese en masa y se juntase en diferentes espacios públicos para sufrir y disfrutar al mismo tiempo con el combinado nacional. Más información