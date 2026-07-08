VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

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Todo listo para el Descenso Internacional del Sella de Cazorla y Ouzande: habrá 1.300 palistas de más de 20 países

El Descenso Internacional del Sella, la Fiesta de las Piraguas, es más que una competición deportiva y mucho más que una fiesta. Son las dos cosas, pero en realidad es un sentimiento, una manera de mostrar lo mejor de Asturias, su esencia, su belleza y su alegría. Es ese día en que a todo el que llega de fuera le gustaría ser asturiano. Más información