VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

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Todo listo para el Descenso Internacional del Sella de Cazorla y Ouzande: habrá 1.300 palistas de más de 20 países

El Descenso Internacional del Sella, la Fiesta de las Piraguas, es más que una competición deportiva y tampoco se explica solo como una fiesta. Son esas dos cosas que, sumadas y condimentadas con sentimiento y tradición, se convierten en una manera de mostrar lo mejor de Asturias, su esencia, su belleza y sobre todo su alegría. El del Sella es ese día en el que a todo forastero le gustaría ser asturiano.

Todo eso se pudo percibir durante la presentación de su 88.ª edición, a cargo del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), en colaboración con el Club de Tenis de Oviedo, y que se celebró en el Club LA NUEVA ESPAÑA. Un acto Más información