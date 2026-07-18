Lucía Feijoo Viera

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El balón de la ‘Mano de Dios’ sale a subasta por 2,5 millones de dólares

El balón con el que se jugó el Argentina-Inglaterra de los cuartos de final del Mundial de 1986 saldrá a subasta con una puja inicial de 2,5 millones de dólares, según ha anunciado Heritage Auctions. La casa de subastas, que lo define como el "Santo Grial" para los coleccionistas, considera que podría alcanzar un precio similar a los 9,2 millones de dólares pagados en 2022 por la camiseta que Diego Maradona vistió en ese mismo encuentro. La pelota perteneció al árbitro principal del encuentro, que la hizo firmar a sus asistentes tras el partido, y una empresa especializada ha confirmado su autenticidad mediante cotejo fotográfico. La subasta se celebrará desde finales de este mes hasta el fin de semana del 21 al 23 de agosto.